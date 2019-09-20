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«Барыс» — «Трактор»: Шевченко уложил на лёд Виртанена и получил «5+20»

«Барыс» — «Трактор»: Шевченко уложил на лёд Виртанена и получил «5+20»
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода подопечные Андрея Скабелки выигрывают со счётом 2:0.

На первых минутах второго игрового отрезка нападающий хозяев Дмитрий Шевченко организовал драку с защитником челябинского клуба Ессе Виртаненом. По итогам поединка форвард был удалён до конца игры, поскольку его признали агрессором в драке. Отметим, что финский хоккеист заступился за голкипера Василия Демченко и не стал наносить удары сопернику.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд — Тангрэйди;
Полохов — Маклюков, Михайлис — Найт — Хелука;
Семёнов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов;
Акользин, Муратов — Сагадеев — Шевченко.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;
Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;
Сергиенко — Ясинский, Кошурников — Малыхин — Коньков.

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