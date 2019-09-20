«Барыс» — «Трактор»: Шевченко уложил на лёд Виртанена и получил «5+20»

«Барыс» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода подопечные Андрея Скабелки выигрывают со счётом 2:0.



На первых минутах второго игрового отрезка нападающий хозяев Дмитрий Шевченко организовал драку с защитником челябинского клуба Ессе Виртаненом. По итогам поединка форвард был удалён до конца игры, поскольку его признали агрессором в драке. Отметим, что финский хоккеист заступился за голкипера Василия Демченко и не стал наносить удары сопернику.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд — Тангрэйди;

Полохов — Маклюков, Михайлис — Найт — Хелука;

Семёнов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов;

Акользин, Муратов — Сагадеев — Шевченко.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;

Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;

Сергиенко — Ясинский, Кошурников — Малыхин — Коньков.