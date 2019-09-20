Заварухин: «Сибирь» плохо провела первый период, но воспряла после гола

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги победного матча с хабаровским «Амуром» (2:1)



«Прежде всего хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженность и болельщиков, которые нас гнали вперёд. Довольно-таки плохо провели первый период, но потом после заброшенной шайбы игроки воспряли и благодаря болельщикам победили в этой игре



Конечно, соперник сыграл активно, мы предупреждали, что «Амур» может начать активно. Мы где-то сыграли медленно, где-то соперник грамотно сыграл на подборе. Хорошо, что в дальнейшем игра перевернулась в нашу сторону», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

24 сентября «Амур» примет на своём льду «Адмирал», а «Сибирь» 23-го числа сыграет с «Ак Барсом».