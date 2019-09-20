Экс-промоутер ночного клуба: Овечкин отказался платить $ 15 тыс. за вечеринку

Директор по развитию футбольного клуба «Рига», а также бывший совладелец и генеральный промоутер ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе сообщил, что в 2013 году нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался оплачивать счёт на $ 15 тыс.
«Однажды Саша приехал с друзьями не на вечеринку, а просто в клуб. Мы ему организовали стол, даже сделали подарочный депозит $ 3000. А он заказал 8-9 бутылок розового шампанского, которым поливал всех гостей вокруг, и уехал, отказался платить за это шампанское, посчитав, что ему все должны, нахамил мне, оскорблял меня и моих родителей. В итоге счёт составил около $ 15 тыс., мне потом пришлось из своих дивидендов закрывать этот счёт.
После этого я с ним не общаюсь и никаких дел иметь не хочу. Я молчал об этой истории больше пяти лет в надежде, что хоккеист хотя бы извинится, но этого не произошло», — приводит слова Лобжанидзе РБК.
- 20 сентября 2019
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