Романцев: парни из «Амура» бьются изо всех сил, но в глазах после матча пустота

Нападающий новосибирской «Сибири» Данил Романцев подвёл итоги домашнего матча с хабаровским «Амуром» (2:1).



«Трудный матч получился с «Амуром», потратили очень много сил. Хабаровчане бились до конца, мы знали, что у них неудачная серия. Тренеры говорили нам, что они готовы зубами эту шайбу ловить, чтобы не проиграть очередной матч. Рады, что перебороли. Наверное, это был не самый красивый матч, но за нашу работу и самоотверженность нам воздалось.



«Сибирь» просела после хорошего старта? Очки никто просто так отдавать не будет. Действительно, старт сезона был очень эмоциональным, начинали дома. Я не скажу, что мы просели. Всё-таки и очки добываем, и болельщик нас постоянно гонит вперёд. Мы просто не имеем права терять искру при такой поддержке.



«Амур» нынче — своеобразная копия «Сибири» образца начала прошлого сезона? По себе помню, это была максимально неприятная ситуация, когда мы проиграли 12 матчей подряд в начале чемпионата. Что тут сказать… Видно, что парни бьются, но у них не получается, и в глазах пустота после матча. Они отдаются, пробуют, пытаются. Видимо, такое иногда бывает», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.