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Гулявцев: у нас такая профессия, расстрельная. Нет результата — на выход

Гулявцев: у нас такая профессия, расстрельная. Нет результата — на выход
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:2). Хабаровский клуб потерпел девятое поражение подряд.

«Хорошо начали матч, первый период провели организованно. Можно много говорить, но если исходить из той же статистики, бросаем 34 раза за игру — результат отрицательный. За два матча команда забивает один гол. Не хотелось бы говорить, но иногда и с игроков нужно спрашивать. Тем не менее счёт на табло, пока не поправится реализация тех моментов, которые мы создаём, то одной шайбы будет недостаточно для победы, поэтому и результат такой.

Готов ли уйти в отставку и чувствуется ли давление? Давления со стороны руководства не чувствую, но к отставке готов. У нас такая профессия, расстрельная. Я всё понимаю: нет результата — на выход», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

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