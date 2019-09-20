Гулявцев: у нас такая профессия, расстрельная. Нет результата — на выход

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:2). Хабаровский клуб потерпел девятое поражение подряд.
«Хорошо начали матч, первый период провели организованно. Можно много говорить, но если исходить из той же статистики, бросаем 34 раза за игру — результат отрицательный. За два матча команда забивает один гол. Не хотелось бы говорить, но иногда и с игроков нужно спрашивать. Тем не менее счёт на табло, пока не поправится реализация тех моментов, которые мы создаём, то одной шайбы будет недостаточно для победы, поэтому и результат такой.
Готов ли уйти в отставку и чувствуется ли давление? Давления со стороны руководства не чувствую, но к отставке готов. У нас такая профессия, расстрельная. Я всё понимаю: нет результата — на выход», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
- 20 сентября 2019
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