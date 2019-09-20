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Кондратьев — о серии «Амура»: играем лучше, но шайбы не идут в ворота

Кондратьев — о серии «Амура»: играем лучше, но шайбы не идут в ворота
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Амура» Максим Кондратьев подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:2), в котором его команда потерпела девятое поражение подряд.

«Негативно относимся к этой серии, после каждой игры разговариваем, и всё сводится к тому, что нужно забивать больше. Здесь уже больше психологические проблемы, чем игровые, потому что по матчу мы чувствуем, что играем лучше, просто шайбы не идут в ворота. Начали хорошо игру, даже в раздевалке об этом говорили, но в итоге проиграли», — сказал хоккеист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Гофманом.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке хозяева вышли вперёд после гола Ильи Морозова. Новосибирский клуб укрепил преимущество в начале третьего периода стараниями Юусо Пуустинена. В концовке Вячеслав Ушенин сократил отставание в счёте до минимума.

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