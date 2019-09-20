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Нападающий «Барыса» Бойд получил травму в матче с «Трактором»

Нападающий «Барыса» Бойд получил травму в матче с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Трактором» (2:0) рассказал о состоянии нападающего Дастина Бойда.

«Думаю, что тяжёлая травма у Бойда. Но такое бывает», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке казахстанский клуб дважды огорчил соперника. Сначала отличился Роман Старченко, а затем Ииро Пакаринен реализовал численный перевес. В ходе второго периода «Барыс» остался без двух хоккеистов — Дмитрий Шевченко и Павел Акользин получили дисциплинарные штрафы до конца матча.

25 сентября «Барыс» проведёт выездной матч с «Металлургом», а подопечные Петериса Скудры 23-го числа сыграют в Челябинске с «Нефтехимиком».

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