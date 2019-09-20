Скудра: не считаю, что Виртанен должен был размениваться с Шевченко

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).
«Мы проиграли борьбу, как начали с первой смены, так и не смогли перестроиться. «Барыс» здорово играл и двигался, не так много дали нам возможностей отличиться. Даже при игре «5 на 4» не было концентрации. Виртанен не принял вызова Шевченко? Я не считаю, что Виртанен должен был с ним размениваться», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке казахстанский клуб дважды огорчил соперника. Сначала отличился Роман Старченко, а затем Ииро Пакаринен реализовал численный перевес. В ходе второго периода «Барыс» остался без двух хоккеистов — Дмитрий Шевченко и Павел Акользин получили дисциплинарные штрафы до конца матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 20 сентября 2019
-
20:20
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:42
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
-
17:01
-
16:52
-
16:23
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:11
-
13:46
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:25