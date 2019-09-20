Скудра: не считаю, что Виртанен должен был размениваться с Шевченко

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).



«Мы проиграли борьбу, как начали с первой смены, так и не смогли перестроиться. «Барыс» здорово играл и двигался, не так много дали нам возможностей отличиться. Даже при игре «5 на 4» не было концентрации. Виртанен не принял вызова Шевченко? Я не считаю, что Виртанен должен был с ним размениваться», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке казахстанский клуб дважды огорчил соперника. Сначала отличился Роман Старченко, а затем Ииро Пакаринен реализовал численный перевес. В ходе второго периода «Барыс» остался без двух хоккеистов — Дмитрий Шевченко и Павел Акользин получили дисциплинарные штрафы до конца матча.

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