«Авангард» назвал Бондарева кошмаром для «Салавата Юлаева»
Пресс-служба «Авангарда» отметила действия защитника Алексея Бондарева в прошедшем матче с «Салаватом Юлаевым» (5:2).
В матче произошёл курьёзный момент. Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк во время конфликта с Бондаревым рухнул на лёд после замаха соперника, хотя никакого касания не было.
«Весной он стал тем, кто вывел нас в финал. Осенью он вернулся, чтобы продолжить свою миссию. Он ночной кошмар соперников. Он — Алексей Бондарев», — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда» в «Твиттере».
Команды встречались в прошлом сезоне в ходе финальной серии Восточной конференции. Омский клуб одержал победу со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА.
Умарк рухнул на лёд после замаха Бондарева. Никакого касания не было
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда».
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