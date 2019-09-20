Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» назвал Бондарева кошмаром для «Салавата Юлаева»

«Авангард» назвал Бондарева кошмаром для «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Авангарда» отметила действия защитника Алексея Бондарева в прошедшем матче с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

В матче произошёл курьёзный момент. Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк во время конфликта с Бондаревым рухнул на лёд после замаха соперника, хотя никакого касания не было.

«Весной он стал тем, кто вывел нас в финал. Осенью он вернулся, чтобы продолжить свою миссию. Он ночной кошмар соперников. Он — Алексей Бондарев», — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда» в «Твиттере».

Команды встречались в прошлом сезоне в ходе финальной серии Восточной конференции. Омский клуб одержал победу со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА.

Умарк рухнул на лёд после замаха Бондарева. Никакого касания не было

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент