«Авангард» назвал Бондарева кошмаром для «Салавата Юлаева»

Пресс-служба «Авангарда» отметила действия защитника Алексея Бондарева в прошедшем матче с «Салаватом Юлаевым» (5:2).



В матче произошёл курьёзный момент. Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк во время конфликта с Бондаревым рухнул на лёд после замаха соперника, хотя никакого касания не было.



«Весной он стал тем, кто вывел нас в финал. Осенью он вернулся, чтобы продолжить свою миссию. Он ночной кошмар соперников. Он — Алексей Бондарев», — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда» в «Твиттере».

Команды встречались в прошлом сезоне в ходе финальной серии Восточной конференции. Омский клуб одержал победу со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА.

Умарк рухнул на лёд после замаха Бондарева. Никакого касания не было

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда».