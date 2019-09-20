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Кутейкин не поможет «Спартаку» в матче с «Автомобилистом»

Кутейкин не поможет «Спартаку» в матче с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Спартака» отправились в Екатеринбург, где завтра, 21 сентября, состоится заключительный матч выездной серии. Встреча начнётся в 14:30 мск.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в Екатеринбург с командой не отправился защитник Андрей Кутейкин. Из-за повреждения в матче с «Металлургом» (3:4) он вылетел в Москву, игрок находится в официальном списке травмированных вместе с Ильёй Аркаловым и Егором Круженковым.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В девяти матчах московская команда набрала семь очков. «Спартак» отправился на выездную серию без главного тренера Олега Знарка, которому после перенесённой пневмонии пришлось пройти медицинское обследование.

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