Кутейкин не поможет «Спартаку» в матче с «Автомобилистом»
Хоккеисты «Спартака» отправились в Екатеринбург, где завтра, 21 сентября, состоится заключительный матч выездной серии. Встреча начнётся в 14:30 мск.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, в Екатеринбург с командой не отправился защитник Андрей Кутейкин. Из-за повреждения в матче с «Металлургом» (3:4) он вылетел в Москву, игрок находится в официальном списке травмированных вместе с Ильёй Аркаловым и Егором Круженковым.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В девяти матчах московская команда набрала семь очков. «Спартак» отправился на выездную серию без главного тренера Олега Знарка, которому после перенесённой пневмонии пришлось пройти медицинское обследование.
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