Кравец: изюминка «Витязя» — команда. Ребята играют с душой и сердцем

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:2).
«Поздравляю ребят с победой. Сегодня мы не сдались и боролись до конца. Играли с сильной командой. «Локомотив» переигрывал нас, два гола в наши ворота были заслуженными. Хорошо, что заработали и реализовали большинство. В третьем периоде забили хорошую шайбу и выстояли. Было непросто. Надо работать над началом игры и над обороной. Рады победе, двигаемся дальше.
В чём наша изюминка? Наша изюминка — это команда. Ребята делают одно дело душой и сердцем. У каждого из нас всегда одна цель — играть на сто процентов и победить», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 20 сентября 2019
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