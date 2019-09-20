Кравец: изюминка «Витязя» — команда. Ребята играют с душой и сердцем

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:2).



«Поздравляю ребят с победой. Сегодня мы не сдались и боролись до конца. Играли с сильной командой. «Локомотив» переигрывал нас, два гола в наши ворота были заслуженными. Хорошо, что заработали и реализовали большинство. В третьем периоде забили хорошую шайбу и выстояли. Было непросто. Надо работать над началом игры и над обороной. Рады победе, двигаемся дальше.



В чём наша изюминка? Наша изюминка — это команда. Ребята делают одно дело душой и сердцем. У каждого из нас всегда одна цель — играть на сто процентов и победить», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Кагарлицкий – игрок не для СКА? Кто проваливает старт сезона на Западе Есть ещё Кемппайнен, который скучает по Умарку, и Коновалов, которому не так комфортно в новой системе игры «Локомотива».