«Сент-Луис» отправил нападающего Торопченко в фарм-клуб
«Сент-Луис Блюз» отправил в фарм-клуб семерых хоккеистов, среди которых оказался российский форвард Алексей Торопченко. Об этом сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джереми Рутерфорд.
20-летний нападающий начнёт нынешний сезон в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж», выступающего в Американской хоккейной лиге. В настоящий момент в расположении «Сент-Луиса» в тренировочном лагере осталось 47 хоккеистов.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
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