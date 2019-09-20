Ягр: всё ещё верю, что у меня есть бросок

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал о самочувствии после матча Экстралиги с «Энерги» (4:7). 47-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой.



«Я стал вторым самым возрастным игроком в истории Экстралиги? Мне по большому счёту всё равно. Я всё ещё верю, что у меня есть бросок. Как только я получу шайбу и свободное пространство, то тут же воспользуюсь предоставленным шансом, не сомневайтесь.



Я почти ничего не делал в течение двух недель. У меня была всего одна тренировка. Чувствую себя хорошо, поскольку провёл почти все матчи в ходе подготовки. Затем случилась травма, и мне пришлось начинать всё с начала. С этим нельзя ничего поделать, нужно просто усердно работать. Сейчас я могу действовать так, как привык», — приводит слова Ягра Hokej.cz.

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