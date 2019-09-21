Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

20 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Сибирь» обыграла в Новосибирске «Амур» со счётом 2:1. Дальневосточная команда потерпела девятое поражение подряд.
«Барыс» в Алма-Ате всухую обыграл «Трактор» — 2:0. Челябинский клуб завершил тяжёлую восьмиматчевую выездную серию.
«Локомотив» уступил в Ярославле «Витязю» со счётом 2:3, упустив преимущество в две шайбы. Подмосковная команда одержала шестую победу подряд.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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