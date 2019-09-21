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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

20 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Сибирь» обыграла в Новосибирске «Амур» со счётом 2:1. Дальневосточная команда потерпела девятое поражение подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Морозов (Чесалин, Ермаков) – 35:16' (5x5)   2:0 Пуустинен – 43:30' (5x5)   2:1 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав, Камалов) – 55:17' (5x5)

«Барыс» в Алма-Ате всухую обыграл «Трактор» — 2:0. Челябинский клуб завершил тяжёлую восьмиматчевую выездную серию.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2019, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Старченко (Шалапов, Шестаков) – 21:34' (5x5)   2:0 Пакаринен (Блэкер, Бойд) – 23:11' (4x3)

«Локомотив» уступил в Ярославле «Витязю» со счётом 2:3, упустив преимущество в две шайбы. Подмосковная команда одержала шестую победу подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Ландер (Санников, Ратти) – 15:24' (5x5)   2:0 Кудрявцев (Ильенко, Свитов) – 22:46' (5x5)   2:1 Аалтонен (Няттинен, Сёмин) – 35:34' (5x3)   2:2 Ержабек (Евсеенков, Сёмин) – 37:00' (5x5)   2:3 Гребенщиков (Пыленков, Аалтонен) – 41:30' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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