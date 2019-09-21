Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина после травмы
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил, что ждёт скорейшего возвращения в строй нападающего Артемия Панарина.
Россиянин не доиграл матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) из-за травмы. Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Он был признан третьей звездой матча.
«Его статус — со дня на день, беспокоиться не о чем. Сегодня ему намного лучше», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
Летом 2019 года Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.
Североамериканский журналист: Панарин — электрический нападающий
- 21 сентября 2019
-
00:20
-
00:00
- 20 сентября 2019
-
23:30
-
23:18
-
23:00
-
22:39
-
22:18
-
22:09
-
22:03
-
21:38
-
21:22
-
21:05
-
20:32
-
20:22
-
20:20
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:42
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
-
17:01
-
16:52
Партнерский контент