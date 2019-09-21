Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Панарина после травмы

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил, что ждёт скорейшего возвращения в строй нападающего Артемия Панарина.



Россиянин не доиграл матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) из-за травмы. Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Он был признан третьей звездой матча.



«Его статус — со дня на день, беспокоиться не о чем. Сегодня ему намного лучше», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.



Летом 2019 года Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.

Североамериканский журналист: Панарин — электрический нападающий