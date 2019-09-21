Джирарди — о завершении карьеры: организм счастлив, что наступила новая глава

Бывший защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди прокомментировал решение завершить спортивную карьеру.



«Хочу поблагодарить всех тренеров, семью, друзей и партнёров за поддержку в течение всей моей хоккейной карьеры. Кроме того, хочу поблагодарить «Рейнджерс» за то, что они дали мне шанс исполнить детскую мечту игры в НХЛ. За 11 невероятных лет у меня появилось так много друзей на льду и вне его. Во мне текла кровь «рейнджера», и я отдавал всё за команду, город и стадионе. Хочу поблагодарить «Тампу» за то, что помогла мне продолжить карьеру и дала шанс выступать за такую удивительную организацию, город и болельщиков.



Каждый вечер я отдавался игре полностью, оставляя на льду всё. Теперь настала пора следующей главы в моей жизни, и я крайне счастлив. Как и мой организм», — приводит слова Джирарди официальный сайт НХЛ.

