Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Волкова и дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

Гол Волкова и дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нэшвилл Предаторз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Александр Волков и Никита Кучеров, который оформил дубль. Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 54 секунды и окончил матч с показателем полезности «+2». Единственную шайбу в составе гостей забросил шведский форвард Калле Ярнкрок.

Видео также доступно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент