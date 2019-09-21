Гол Волкова и дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нэшвилл Предаторз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Александр Волков и Никита Кучеров, который оформил дубль. Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 54 секунды и окончил матч с показателем полезности «+2». Единственную шайбу в составе гостей забросил шведский форвард Калле Ярнкрок.

Видео также доступно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».

