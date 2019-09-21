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Бурдасов не набрал очков в первом матче за «Эдмонтон»

Бурдасов не набрал очков в первом матче за «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» провели выставочный матч в рамках подготовки к грядущему сезону, который стартует 2 октября.

«Эдмонтон» одержал верх со счётом 6:2. Российский хоккеист «нефтяников» Антон Бурдасов, проводивший дебютную игру в НХЛ, результативными действиями не отметился. Всего Антон провёл на площадке 13 минут и 35 секунд (1.04 в большинстве), совершив за это время три броска и два силовых приёма при нулевом показателе полезности.

В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

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