Канадский журналист сравнил Михеева с Дацюком

Канадский спортивный журналист Марк Мастерс сравнил российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» Илью Михеева со знаменитым форвардом Павлом Дацюком, много лет игравшим в «Детройт Ред Уингз» под руководством Майкла Бэбкока, нынешнего тренера «Лифс».

«Михеев очень похож на Дацюка. Он такой же долговязый, с длинными руками. При этом он много работает на команду и у него сложно отобрать шайбу. А ещё он играет с умом, так что я очень впечатлён, особенно третьим периодом», — написал журналист в своём «твиттере».

В дебютном матче за «Торонто» экс-форвард «Авангарда» провёл на площадке 16 минут и 28 секунд и отметился тремя бросками в створ.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.