Главный тренер «Тампы» Купер: у Волкова хороший бросок, он здорово катается

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру россиянина Александра Волкова в контрольном матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился победой «Лайтнинг» со счётом 3:1, а 22-летний нападающий отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой встречи.

«У Волкова хороший бросок. Мы восемь периодов не забивали, а забив, сразу последовали и другие голы. Волков провёл ещё один хороший матч, он здорово катается, использует своё мастерство. Мне понравилось, что сегодня он бросал, потому что до этого у него были такие возможности, но он их не использовал. Сегодня он стал бросать, и вот что происходит, когда это делаешь», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.