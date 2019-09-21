Остановит ли «Магнитка» победную серию «Ак Барса»?

Сегодня, 21 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Автомобилист» — «Спартак»;

— «Салават Юлаев» — «Локомотив»;

— «Металлург» Мг — «Ак Барс»;

— «Северсталь» — «Торпедо»;

— ХК «Сочи» — «Адмирал»;

— «Динамо» Мн — «Йокерит»;

— «Динамо» М — «Динамо» Р.

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.