Остановит ли «Магнитка» победную серию «Ак Барса»?
Сегодня, 21 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Спартак»;
— «Салават Юлаев» — «Локомотив»;
— «Металлург» Мг — «Ак Барс»;
— «Северсталь» — «Торпедо»;
— ХК «Сочи» — «Адмирал»;
— «Динамо» Мн — «Йокерит»;
— «Динамо» М — «Динамо» Р.
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
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