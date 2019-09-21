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«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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Остановит ли «Магнитка» победную серию «Ак Барса»?

Остановит ли «Магнитка» победную серию «Ак Барса»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 21 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Спартак»;
— «Салават Юлаев» — «Локомотив»;
— «Металлург» Мг — «Ак Барс»;
— «Северсталь» — «Торпедо»;
— ХК «Сочи» — «Адмирал»;
— «Динамо» Мн — «Йокерит»;
— «Динамо» М — «Динамо» Р.

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

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