Тренер «Эдмонтона»: Бурдасов выглядел неплохо, это интригует

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт оценил игру нападающего Антона Бурдасова в предсезонном матче с «Калгари Флэймз» (6:2).



Бурдасов, проводивший дебютную игру в НХЛ, результативными действиями не отметился. Всего Антон провёл на площадке 13 минут и 35 секунд (1.04 в большинстве), совершив за это время три броска и два силовых приёма при нулевом показателе полезности.



«Он нормально играл, особенно для первого матча в Северной Америке. Антон ведь почти не тренировался с командой, мы только поговорили и бросили его в бой. Он выглядел неплохо. Это интригует. Когда он получает шайбу, то всегда бросает. Я посмотрел много видео его игры в России, и Бурдасов действительно много забивает с периметра. Сегодня у него был хороший шанс, вратарь отбил шайбу плечом. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Типпетт.



Ранее Бурдасов подписал с «нефтяниками» просмотровый контракт.

«Бурдасов уже тренируется с Макдэвидом». Канада ждёт его дебюта за «Эдмонтон» Там вообще не знают, чего ждать от российского хоккеиста. Или он станет звездой, или вылетит из команды после пары матчей.