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Бэбкок — о Михееве: с каждым матчем он становится всё лучше и лучше

Бэбкок — о Михееве: с каждым матчем он становится всё лучше и лучше
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о нападающем Илье Михееве.

В предсезонном матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) россиянин провёл на льду 15 минут 12 секунд (2.10 — в меньшинстве) и не сумел отметиться результативными действиями. Он нанёс один бросок в створ, провёл один силовой приём и заблокировал два броска соперника.

«Он всё ещё привыкает к размерам площадки, но с каждым матчем становится всё лучше и лучше. Михеев умеет кататься, бросать по воротам и вообще играть. Он очень умён и неуступчив в борьбе», — приводит слова Бэбкока в своём «твиттере» журналист Марк Мастерс.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах за «Авангард», записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени.

Бэбкок рассказал, что ему понравилось в дебютном матче Михеева за «Торонто»
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