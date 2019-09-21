Бэбкок — о Михееве: с каждым матчем он становится всё лучше и лучше

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о нападающем Илье Михееве.
В предсезонном матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) россиянин провёл на льду 15 минут 12 секунд (2.10 — в меньшинстве) и не сумел отметиться результативными действиями. Он нанёс один бросок в створ, провёл один силовой приём и заблокировал два броска соперника.
«Он всё ещё привыкает к размерам площадки, но с каждым матчем становится всё лучше и лучше. Михеев умеет кататься, бросать по воротам и вообще играть. Он очень умён и неуступчив в борьбе», — приводит слова Бэбкока в своём «твиттере» журналист Марк Мастерс.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах за «Авангард», записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени.
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