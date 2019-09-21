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Генменеджер «Рейнджерс» — о травме Панарина: никаких опасений нет

Генменеджер «Рейнджерс» — о травме Панарина: никаких опасений нет
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон не сомневается, что нападающий Артемий Панарин быстро вернётся в строй после повреждения.

Россиянин не доиграл матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) из-за травмы. Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Он был признан третьей звездой матча.

«Никаких опасений нет. Уверен, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Гортона официальный сайт НХЛ.

Летом 2019 года Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.

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