Генменеджер «Рейнджерс» — о травме Панарина: никаких опасений нет

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон не сомневается, что нападающий Артемий Панарин быстро вернётся в строй после повреждения.



Россиянин не доиграл матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) из-за травмы. Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Он был признан третьей звездой матча.



«Никаких опасений нет. Уверен, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Гортона официальный сайт НХЛ.

Летом 2019 года Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.