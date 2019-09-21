Карандин: мне нравится работа Хартли, но у него хорошая финансовая поддержка

Легендарный отечественный арбитр Юрий Карандин оценил выступление «Авангарда» на старте сезона Континентальной хоккейной лиги.



«Мне нравится работа в «Авангарде» Боба Хартли, хотя к иностранным специалистам отношусь критически. Хартли даже во время эпидемии травм не жалуется, работает с улыбкой, на позитиве.



Понятно, канадцу очень помогает поддержка руководства клуба — прежде всего кадровая и финансовая. Как только пошли поражения, сразу же были приобретены новые игроки. К сожалению, в нашем сибирском регионе такими финансами может похвастаться только «Авангард» — остальные команды мощные покупки в ходе сезона не потянут», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Завтра, 22 сентября, «Авангард» примет в Балашихе «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи — в 17:00 мск.