Нападающий Егор Соколов покинул тренировочный лагерь «Коламбуса»

«Коламбус Блю Джекетс» объявил на своём официальном сайте список игроков, которые покинули тренировочный лагерь команды.
В их число попал нападающий Егор Соколов. 19-летний россиянин вернулся в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL). В сезоне-2018/19 форвард провёл 68 матчей в регулярном чемпионате за «Кейп Бретон», отметившись 30 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами при показателе полезности «+6» и 24 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Соколова 7 (4+3) очков в 11 матчах с показателем полезности «-10».
В предыдущем предсезонном матче «Коламбус» проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 1:4. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду почти 16 минут и записал на свой счёт результативную передачу.
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