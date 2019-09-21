Колциг: мне нравилось, что Овечкин очень увлекается культурой Северной Америки

Известный в прошлом голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг прокомментировал взаимоотношения с капитаном команды Александром Овечкиным.
«Когда он появился в «Кэпиталз», я ещё был игроком. У нас были прекрасные отношения. Я с первого дня сказал, что этот парень — особенный. Мне нравилось, что он очень увлекается культурой Северной Америки, изучает язык быстро, как только может. В нём была эта разносторонность, в которую все влюбились, пока он не стал звездой, а потом за это же стали его критиковать. В Овечкине меня всегда восхищало, что он действительно любит играть в хоккей. Он с удовольствием приходит на каток.
Помню ли, как он бурно праздновал гол с буллита на тренировке? Да, я потом кричал ему, спрашивал, почему он не сделал этого в матче. Это было весело», — приводит слова Колцига The Athletic.
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