Колциг: мне нравилось, что Овечкин очень увлекается культурой Северной Америки

Известный в прошлом голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг прокомментировал взаимоотношения с капитаном команды Александром Овечкиным.



«Когда он появился в «Кэпиталз», я ещё был игроком. У нас были прекрасные отношения. Я с первого дня сказал, что этот парень — особенный. Мне нравилось, что он очень увлекается культурой Северной Америки, изучает язык быстро, как только может. В нём была эта разносторонность, в которую все влюбились, пока он не стал звездой, а потом за это же стали его критиковать. В Овечкине меня всегда восхищало, что он действительно любит играть в хоккей. Он с удовольствием приходит на каток.



Помню ли, как он бурно праздновал гол с буллита на тренировке? Да, я потом кричал ему, спрашивал, почему он не сделал этого в матче. Это было весело», — приводит слова Колцига The Athletic.

Овечкин — уже легенда НХЛ. Осталось только побить вечные рекорды Гретцки Овечкину – 34 года. Теперь он самый возрастной хоккеист «Вашингтона».