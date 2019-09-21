Морис — о конфликте Лайне и Литтла: все посмеялись над этим, двигаемся дальше

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о конфликте с участием нападающего Патрика Лайне.
Ранее финский хоккеист выразил недовольство ролью в команде, отметив, что достоин игры с лучшими игроками команды. Большую часть минувшего сезона форвард выступал во втором звене с Брайаном Литтлом и Николаем Элерсом. Впоследствии финн позвонил Литтлу и принёс извинения, сказав, что его интервью неправильно интерпретировали.
«Такие ситуации могут возникать случайно или умышленно, но в любом случае они влияют на настрой игрока. Поэтому будет правильно взять телефон и позвонить. Ребята должны разобраться между собой. Рад, что это произошло. Так и должно быть. Все посмеялись над этим, и теперь можно двигаться дальше», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.
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