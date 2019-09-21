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Тренер «Ак Барса»: «Металлург» набирает ход, для нас это проверка

Тренер «Ак Барса»: «Металлург» набирает ход, для нас это проверка
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Металлургом». Матч состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Готовимся к хорошей встрече с сильным соперником. «Металлург» набирает ход. Мы смотрели, как они играли со «Спартаком»: быстрое начало, агрессивно играют, дома тем более. Знаем, что будет тяжело, понимаем, нужно сыграть с полной самоотдачей. Для нас это тоже проверка, и домашний матч с «Металлургом» был ровным. Две равные команды — «Магнитка» имела шансы выиграть, мы воспользовались своими шансами, где-то удача была на нашей стороне. Сегодня будет очень тяжело — каждый игрок, который выходит на лёд, должен понимать ответственность за результат.

Перестановки в составе? Нормальная ротация, и другим ребятам дать поиграть, поверить в себя с таким соперником. Где-то изменили сочетания звеньев, об этом пока говорить не буду. В этих сочетаниях в ходе игры будем менять, посмотрим», — приводит слова Горбенко официальный сайт «Ак Барса».

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