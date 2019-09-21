Тренер «Ак Барса»: «Металлург» набирает ход, для нас это проверка

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Металлургом». Матч состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Готовимся к хорошей встрече с сильным соперником. «Металлург» набирает ход. Мы смотрели, как они играли со «Спартаком»: быстрое начало, агрессивно играют, дома тем более. Знаем, что будет тяжело, понимаем, нужно сыграть с полной самоотдачей. Для нас это тоже проверка, и домашний матч с «Металлургом» был ровным. Две равные команды — «Магнитка» имела шансы выиграть, мы воспользовались своими шансами, где-то удача была на нашей стороне. Сегодня будет очень тяжело — каждый игрок, который выходит на лёд, должен понимать ответственность за результат.
Перестановки в составе? Нормальная ротация, и другим ребятам дать поиграть, поверить в себя с таким соперником. Где-то изменили сочетания звеньев, об этом пока говорить не буду. В этих сочетаниях в ходе игры будем менять, посмотрим», — приводит слова Горбенко официальный сайт «Ак Барса».
- 21 сентября 2019
-
14:02
-
13:44
-
13:39
-
13:05
-
12:51
-
12:38
-
12:17
-
11:55
-
11:32
-
11:14
-
10:56
-
10:25
-
10:01
-
09:22
-
09:10
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
06:43
-
06:09
-
05:26
-
04:56
-
04:00
-
02:57
-
00:53
-
00:20
-
00:00
- 20 сентября 2019
-
23:30
-
23:18
-
23:00
-
22:39
-
22:18
-
22:09
-
22:03
-
21:38