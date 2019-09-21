Мамин: во Флориде встретил на улице аллигатора, а так ничего странного не видел

Нападающий ЦСКА Максим Мамин вспомнил период выступлений в составе «Флориды Пантерз».
«С местным населением не особо общался. Но только один знакомый там жил, он раньше играл в «Красной Армии», а из местных никого не знаю. Самое необычное воспоминание — аллигатора на улице встретил, а так ничего странного больше не видел.
Не думал о том, что зря поехал. Я получил там хороший жизненный опыт, да и хоккейный. Всё, что было, уже прошло, и точно могу сказать, что сейчас ни о чём не жалею. Если честно, то никогда не было мыслей о том, чтобы бросить хоккей, даже никогда об этом не задумывался. Ради климата хоккей не бросишь. Иногда смеёмся с Богданом Киселевичем над тем, что в прошлом году в это время в шортах ходили, а сейчас уже в шапках», — приводит слова Мамина Sportmedia.news.
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