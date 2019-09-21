«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Металлург» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 15:00 мс. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Дронов — Матушкин, Коробкин — Галузин — Авраменко;

Постма, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Юдин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов;

Фазылзянов, Фисенко — Галимов — Валеев, Основин.