«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд
«Металлург» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 15:00 мс. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Матушкин, Коробкин — Галузин — Авраменко;
Постма, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Юдин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Фазылзянов, Фисенко — Галимов — Валеев, Основин.
- 21 сентября 2019
-
14:48
-
14:17
-
14:02
-
13:44
-
13:39
-
13:05
-
12:51
-
12:38
-
12:17
-
11:55
-
11:32
-
11:14
-
10:56
-
10:25
-
10:01
-
09:22
-
09:10
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
06:43
-
06:09
-
05:26
-
04:56
-
04:00
-
02:57
-
00:53
-
00:20
-
00:00
- 20 сентября 2019
-
23:30
-
23:18
-
23:00
-
22:39
-
22:18
-
22:09
Партнерский контент