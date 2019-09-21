Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 15:00 мс. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Матушкин, Коробкин — Галузин — Авраменко;
Постма, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Юдин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Фазылзянов, Фисенко — Галимов — Валеев, Основин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент