НХЛ согласовала новый договор с ассоциацией арбитров

Национальная хоккейная лиги договорилась с ассоциацией арбитров о новом соглашении, сообщает в своём «твиттере» инсайдер TSN Пьер Лебрюн.



Новый договор рассчитан на четыре года. Прежнее соглашение между лигой и арбитрами действовало до 31 августа нынешнего года.



Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».



Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), поединки пройдут 8 и 9 ноября.



Регулярный сезон-2019/20 завершится 4 апреля.

Ассоциация игроков поддержала решение НХЛ продлить срок коллективного соглашения