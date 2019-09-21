Бишоп: чем старше становлюсь, тем лучше себя чувствую

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп оценил своё выступление в течение последних лет.



«Считаю ли я себя суперзвездой? Я бы так хотел думать. С тех пор, как я стал в НХЛ первым номером, карьера у меня складывалась довольно удачно. И мне просто хочется использовать этот фундамент. Если тебе удается выиграть Кубок Стэнли, это служит своеобразным знаком качества. Буду работать дальше. Мне кажется, что последние лет шесть получились довольно успешными.



Чувствую себя хорошо. И мне кажется, что чем старше я становлюсь, тем лучше себя чувствую. Можно провести ещё пять незабываемых лет. Если мне это удастся, будет здорово. Сейчас я чувствую себя очень хорошо и надеюсь, что вхожу в самый расцвет. Потому что чем старше становишься, тем лучше понимаешь игру. Надо просто веселиться и получать удовольствие. Я наслаждаюсь тем, что делаю», — приводит слова Бишопа официальный сайт НХЛ.

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