Форвард «Салавата» Майоров попал в девятку после тонкой передачи Кадейкина

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В третьем периоде при счёте 1:0 точным броском в составе хозяев отметился нападающий Максим Майоров, отправивший шайбу в девятку. В этом эпизоде ему ассистировал форвард Александр Кадейкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Лисовец — Мухамадуллин, Кугрышев — Хохряков — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Майоров.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Брынцев — Захарчук, Черников — Куликов — Хайруллин;
Рясенский — Мерфи, Уайт — Митчелл — Райкел;
Сергеев — Шарипзянов, Порядин — Хафизов — Бикмуллин;
Атюшов — Шарифьянов, Грошев — Фазлеев — Шиксатдаров.
- 21 сентября 2019
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