Форвард «Салавата» Майоров попал в девятку после тонкой передачи Кадейкина

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



В третьем периоде при счёте 1:0 точным броском в составе хозяев отметился нападающий Максим Майоров, отправивший шайбу в девятку. В этом эпизоде ему ассистировал форвард Александр Кадейкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;

Лисовец — Мухамадуллин, Кугрышев — Хохряков — Баранов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Майоров.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Брынцев — Захарчук, Черников — Куликов — Хайруллин;

Рясенский — Мерфи, Уайт — Митчелл — Райкел;

Сергеев — Шарипзянов, Порядин — Хафизов — Бикмуллин;

Атюшов — Шарифьянов, Грошев — Фазлеев — Шиксатдаров.