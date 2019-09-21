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«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд

«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 1:2. Для казанского коллектива победа стала шестой подряд. У Магнитогорска — пять поражений в шести последних матчах.

Первый гол во встрече зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Андрей Локтионов. На старте второго период «Ак Барс» восстановил равновесие в счёте благодаря голу защитника Микаэля Викстранда. На 44-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперёд, шайбу забросил форвард Патрис Кормье. Гол стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Локтионов (Паршин) – 03:04' (5x5)   1:1 Викстранд (Азеведу, Ожиганов) – 21:26' (5x4)   1:2 Кормье (Викстранд, Петров) – 43:30' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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