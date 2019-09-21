«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 1:2. Для казанского коллектива победа стала шестой подряд. У Магнитогорска — пять поражений в шести последних матчах.



Первый гол во встрече зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Андрей Локтионов. На старте второго период «Ак Барс» восстановил равновесие в счёте благодаря голу защитника Микаэля Викстранда. На 44-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперёд, шайбу забросил форвард Патрис Кормье. Гол стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.