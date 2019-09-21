Мартемьянов: у кого-то закружилась голова от побед. Будем разбираться

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с ХК «Спартак», в котором его команда уступила сопернику со счётом 2:4.

«Олегу Валерьевичу желаю скорейшего восстановления. Команда соперника сегодня превзошла нас практически во всех компонентах: в борьбе, самоотдаче, выполнении игрового задания. В нашей команде у кого-то закружилась голова от побед, завтра будем с этим делом разбираться. Меня абсолютно не устраивает наша игра в обороне. В атаке ещё более-менее, но в обороне — нет. Команда очень резко сбавила в самоотверженности и самоотдаче. Это именно то, за счёт чего мы выигрывали матчи. Сегодня этого не было.



Не было ли мысли дать Коваржу отдохнуть после прошлого матча? Нет, он в хорошей форме.



Провал в начале второго периода? Ну, это надо у ребят спросить, которые были на поле. Но то, что начали безобразно, это факт. Две смены — два гола. Это непозволительно. Хотя перед выходом на каждый период говорится, что первые смены очень важны. Но народ у нас, видимо, немного эйфорию почувствовал.



Доволен ли игрой легионеров? Да, они своё дело делают. Ошибки допускают все. Парни отдают всего себя игре. Не делю команду на легионеров и не легионеров. У нас одна команда, и я в паспорт не смотрю, сколько лет и откуда приехал. Подписал контракт, значит, обязан полностью отдаваться игре. В плане самоотдачи, может быть, какие-то моменты надо подправлять» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.