Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Витолиньш: «Спартак» — не та команда, которая забивает по пять-шесть голов

Витолиньш: «Спартак» — не та команда, которая забивает по пять-шесть голов
Хоккей / КХЛ 0

Тренер ХК «Спартак» Харийс Витолиньш прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счетом 4:2.

«Поздравляю всех болельщиков с победой. Выиграли за счёт характера и самоотверженности. По тактике пока ничего не скажу. Главное, что один за другого пластались сегодня.

Проиграли всего один период из шести последних? В Магнитогорске мы, конечно, безобразно сыграли первый период. Ребята это сами поняли. Потом, может, и противник немного сдал, играл на удержание счёта.

Сегодня мы знали, что выходим на лидера и на каких скоростях «Автомобилист» играет дома. Немного, может, нам и повезло, когда забили два гола за тридцать секунд. Игра была интересная для зрителей.

Вязали сегодня нападение соперника? Да, мы знали, что «Автомобилист» в атаке очень силён, но старались много времени уделять и обороне, так как мы не та команда, которая забивает по пять-шесть голов. Мы должны забить два-три и пропустить один. Но сегодня удалось, важно на этом не останавливаться, не уходить в эйфорию. Сегодня можно немного расслабиться, но завтра уже новый день. И мы потеряли слишком много очков.

Как оцениваю поддержу «Спартака» сегодня? Всегда хорошо, когда ты слышишь поддержку, особенно на таком шумном стадионе, как тут. Ты слышишь, что болельщики стараются, и ребята это чувствуют. И ты должен быть частично в ответе за этих ребят, которые проделали долгий путь и приехали сюда. Мы рады каждому, кто за нас болеет», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент