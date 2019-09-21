Витолиньш: «Спартак» — не та команда, которая забивает по пять-шесть голов

Тренер ХК «Спартак» Харийс Витолиньш прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счетом 4:2.



«Поздравляю всех болельщиков с победой. Выиграли за счёт характера и самоотверженности. По тактике пока ничего не скажу. Главное, что один за другого пластались сегодня.



Проиграли всего один период из шести последних? В Магнитогорске мы, конечно, безобразно сыграли первый период. Ребята это сами поняли. Потом, может, и противник немного сдал, играл на удержание счёта.



Сегодня мы знали, что выходим на лидера и на каких скоростях «Автомобилист» играет дома. Немного, может, нам и повезло, когда забили два гола за тридцать секунд. Игра была интересная для зрителей.



Вязали сегодня нападение соперника? Да, мы знали, что «Автомобилист» в атаке очень силён, но старались много времени уделять и обороне, так как мы не та команда, которая забивает по пять-шесть голов. Мы должны забить два-три и пропустить один. Но сегодня удалось, важно на этом не останавливаться, не уходить в эйфорию. Сегодня можно немного расслабиться, но завтра уже новый день. И мы потеряли слишком много очков.



Как оцениваю поддержу «Спартака» сегодня? Всегда хорошо, когда ты слышишь поддержку, особенно на таком шумном стадионе, как тут. Ты слышишь, что болельщики стараются, и ребята это чувствуют. И ты должен быть частично в ответе за этих ребят, которые проделали долгий путь и приехали сюда. Мы рады каждому, кто за нас болеет», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне