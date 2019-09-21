Буцаев: «Салават» — опытная команда, но мы неплохо играли две трети матча

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (0:2).



«Поздравляю коллегу и соперника с победой. Что касается игры, то наши ошибки привели к пропущенным голам в третьем периоде. Да, «Салават» опытная и мастеровитая команда, но мы неплохо отыграли две трети матча, однако этого было недостаточно», — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».



Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а счёт в матче был открыт на второй минуте третьего периода. Линус Умарк поразил ворота «Нефтехимика» и вывел свою команду вперёд. Спустя две с половиной минуты Максим Майоров укрепил преимущество уфимского клуба. Голкипер хозяев Юха Метсола оформил шат-аут.



«Салават» переиграл «Нефтехимик» и одержал третью победу в четырёх матчах