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Буцаев: «Салават» — опытная команда, но мы неплохо играли две трети матча

Буцаев: «Салават» — опытная команда, но мы неплохо играли две трети матча
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (0:2).

«Поздравляю коллегу и соперника с победой. Что касается игры, то наши ошибки привели к пропущенным голам в третьем периоде. Да, «Салават» опытная и мастеровитая команда, но мы неплохо отыграли две трети матча, однако этого было недостаточно», — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».

Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а счёт в матче был открыт на второй минуте третьего периода. Линус Умарк поразил ворота «Нефтехимика» и вывел свою команду вперёд. Спустя две с половиной минуты Максим Майоров укрепил преимущество уфимского клуба. Голкипер хозяев Юха Метсола оформил шат-аут.

«Салават» переиграл «Нефтехимик» и одержал третью победу в четырёх матчах
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