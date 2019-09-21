Локтионов: нужно брать пример с «Ак Барса: два броска — два гола

Нападающий «Металлурга» Андрей Локтионов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:2).



«После гола удалились и получили эти два гола от соперника в большинстве. Проиграли, не реализовали свои моменты, и конечно нужно подтягивать большинство. Моментов-то было много, и соперник удалялся, так что нужно было забить один гол и всё было бы в порядке.



В первом периоде мы сразу побежали атаковать, прессинговать, у них защитник ошибся, Денис Паршин меня увидел на дальней, и мне осталось не промахнуться. Рабочий гол получился — пошли прессинговать, и они отбросили шайбу.



Над чем нужно работать? Большинство, конечно, хромает. Нужно, может быть, где-то попроще играть, где-то побольше бросать. Такие банальные вещи. Они вон бросили — шайба отскочила от борта и заползла. А мы пытаемся чуть больше лишнего разыграть, красиво очень. Нужно тоже взять такой пример, как они забили: два броска — два гола», — цитирует Локтионова официальный сайт «Металлурга».