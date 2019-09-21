И. Воробьёв: по игре «Металлург» становится лучше, но очков это нам не даёт

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:2).
«Над большинством будем думать, потому что оно немного по-другому должно выглядеть на маленьких площадках. Такого розыгрыша красивого – его больше нет. Надо «загрызать» шайбу туда, подставлять, добивать. Вот такая сейчас игра. Да и в принципе хоккей с этими площадками изменился и стал еще более систематичный – по игре мы становимся лучше, но очков это нам не дает. Надо продолжать работать и становиться лучше. В «физике» мы тоже немного не дотягиваем – игры через день. Надо продолжать работать.
На что брали запрос? Там была игра ногой и во вратаря въехали, причем судьи сами поехали смотреть – лампочка уже сама зажглась», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 21 сентября 2019
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