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И. Воробьёв: по игре «Металлург» становится лучше, но очков это нам не даёт

И. Воробьёв: по игре «Металлург» становится лучше, но очков это нам не даёт
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:2).

«Над большинством будем думать, потому что оно немного по-другому должно выглядеть на маленьких площадках. Такого розыгрыша красивого – его больше нет. Надо «загрызать» шайбу туда, подставлять, добивать. Вот такая сейчас игра. Да и в принципе хоккей с этими площадками изменился и стал еще более систематичный – по игре мы становимся лучше, но очков это нам не дает. Надо продолжать работать и становиться лучше. В «физике» мы тоже немного не дотягиваем – игры через день. Надо продолжать работать.

На что брали запрос? Там была игра ногой и во вратаря въехали, причем судьи сами поехали смотреть – лампочка уже сама зажглась», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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