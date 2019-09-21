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Никита Зайцев дебютирует за «Оттаву» в матче с «Монреалем»

Никита Зайцев дебютирует за «Оттаву» в матче с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0

Стал известен состав клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» на предсезонный матч с «Монреаль Канадиенс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес. За «Оттаву» впервые сыграет российский защитник Никита Зайцев, летом перешедший из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Оттава»:

Андерсен (Дакор);
Шабо — Зайцев, Ткачук — Уайт — Браун;
Лайойе — Демело, Дюклер — Пажо — Басерсон;
Энглунд — Голубеф, Форментон — Норрис — Давидссон;
Климчук — Хлапик — Вероно.

В последнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

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