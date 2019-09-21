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Квартальнов: игры с большими командами решают мелочи

Квартальнов: игры с большими командами решают мелочи
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Хорошая игра хороших команд. Здесь все решило большинство – мы забили и в конце выстояли. В принципе, вот так.

Прошлая встреча с „Металлургом“? Да была такая же равная игра – могли выиграть, могли проиграть. Тут куда уже повернется. Там гол не засчитали «Металлургу», нам не засчитали сегодня. Когда с большими командами играешь, решают такие мелочи, опять же, игра в неравных составах», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».

Первый гол зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Андрей Локтионов. На старте второго период «Ак Барс» восстановил равновесие в счёте благодаря голу защитника Микаэля Викстранда. На 44-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперёд, шайбу забросил форвард Патрис Кормье. Гол стал победным.

«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд
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