Квартальнов: игры с большими командами решают мелочи

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1).



«Хорошая игра хороших команд. Здесь все решило большинство – мы забили и в конце выстояли. В принципе, вот так.



Прошлая встреча с „Металлургом“? Да была такая же равная игра – могли выиграть, могли проиграть. Тут куда уже повернется. Там гол не засчитали «Металлургу», нам не засчитали сегодня. Когда с большими командами играешь, решают такие мелочи, опять же, игра в неравных составах», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».



Первый гол зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Андрей Локтионов. На старте второго период «Ак Барс» восстановил равновесие в счёте благодаря голу защитника Микаэля Викстранда. На 44-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперёд, шайбу забросил форвард Патрис Кормье. Гол стал победным.

«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд