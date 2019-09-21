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«Торпедо» выиграло пятый матч из шести последних, победив «Северсталь»

«Торпедо» выиграло пятый матч из шести последних, победив «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду потерпела поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Разина потерпели пятое поражение в шести последних встречах, у «Торпедо» — пять побед в шести матчах.

Счёт был открыт уже на второй минуте, точным броском отметился нападающий «Торпедо» Станислав Бочаров. До конца первого периода команда гостей забила ещё два гола усилиями Куинтона Хаудена и Джордана Шрёдера, на что «Северсталь» ответила лишь одной заброшенной шайбой Андрея Алексеева. В концовке второго периода Шрёдер оформил дубль. На 57-й минуте Владислав Кодола сократил отставание «Северстали», установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Бочаров (Мишарин, Шенфельд) – 01:35' (5x5)   1:1 Алексеев (Лапенков, Николишин) – 11:27' (5x5)   1:2 Хауден (Щехура, Орлов) – 15:27' (5x5)   1:3 Шрёдер (Дженовей, Жафяров) – 17:06' (5x4)   1:4 Шрёдер (Дженовей, Щехура) – 39:53' (5x4)   2:4 Кодола (Хохлов, Марковин) – 56:25' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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