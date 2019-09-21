«Торпедо» выиграло пятый матч из шести последних, победив «Северсталь»

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду потерпела поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Разина потерпели пятое поражение в шести последних встречах, у «Торпедо» — пять побед в шести матчах.
Счёт был открыт уже на второй минуте, точным броском отметился нападающий «Торпедо» Станислав Бочаров. До конца первого периода команда гостей забила ещё два гола усилиями Куинтона Хаудена и Джордана Шрёдера, на что «Северсталь» ответила лишь одной заброшенной шайбой Андрея Алексеева. В концовке второго периода Шрёдер оформил дубль. На 57-й минуте Владислав Кодола сократил отставание «Северстали», установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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