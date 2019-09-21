Лукоянов: не думаю, что кто-то считает, сколько матчей подряд выиграл «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Металлургом» (2:1).
«Магнитогорск играл дома, мы начали матч без раскатки – только проснулись, можно сказать, первый период проспали. У «Металлурга» не очень хорошая турнирная ситуация, поэтому им нужно идти вперёд с первых минут. Пропустили гол, можно сказать, необычный: наша ошибка привела к голу. Но паники никакой не было – поговорили в раздевалке, вышли на второй период, прибавили в движении, инициатива перешла к нам, забили в большинстве. Хорошая игра была, немного «спящая» с нашей стороны, зато в концовке было жарко. С удалениями у нас пока не очень. Думаю, это от переизбытка эмоций, но даже в такой ситуации мы вышли победителями – это дорогого стоит. Столько играть в меньшинстве и выиграть – значит, у команды есть характер.
Шесть побед подряд? Мы идём от игры к игре, не думаю, что кто-то считает, сколько подряд мы выиграли. Если мы столько выигрываем, то идём правильным путём, но нужно улучшать хоккей с каждым матчем. Первые игры в сезоне всё равно тяжеленькие, ещё не все вкатились. Нужно улучшать свою игру, КПД. Пока неплохо идём, играем и едем дальше», — цитирует форварда официальный сайт клуба.
- 21 сентября 2019
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