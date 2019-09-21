Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников
Московское «Динамо» в родных стенах оказалось сильнее рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. «Бело-голубые» одержали вторую победу в шести последних матчах, у рижского коллектива пять поражений в шести встречах.
Заброшенных шайб в матче пришлось ждать до концовки второго периода. На 40-й минуте подопечные Владимира Крикунова забили сразу два гола, авторами которых стали форвард Андре Петерссон и защитник Кирилл Лямин. На 57-й минуте Петерссон оформил дубль после точного броска в пустые ворота рижан. В концовке соперник обменялись голами Нериюса Алишаускаса и Дмитрия Яшкина.
- 21 сентября 2019
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