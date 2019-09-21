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Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников

Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» в родных стенах оказалось сильнее рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. «Бело-голубые» одержали вторую победу в шести последних матчах, у рижского коллектива пять поражений в шести встречах.

Заброшенных шайб в матче пришлось ждать до концовки второго периода. На 40-й минуте подопечные Владимира Крикунова забили сразу два гола, авторами которых стали форвард Андре Петерссон и защитник Кирилл Лямин. На 57-й минуте Петерссон оформил дубль после точного броска в пустые ворота рижан. В концовке соперник обменялись голами Нериюса Алишаускаса и Дмитрия Яшкина.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Петерссон (Шипачёв, Миронов) – 39:05' (5x5)   2:0 Лямин (Зайцев, Шипачёв) – 39:56' (5x5)   3:0 Петерссон – 56:40' (en)   3:1 Алишаускас – 58:08' (5x5)   4:1 Яшкин (Шипачёв) – 58:20' (5x5)
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