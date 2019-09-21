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Марьямяки о 0:5 в Минске: странно, что у «Йокерита» ничего не получилось

Марьямяки о 0:5 в Минске: странно, что у «Йокерита» ничего не получилось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от поражения в матче с минским «Динамо» (0:5). Финский клуб потерпел третье поражение подряд и занимает предпоследнее место в Западной конференции.

«Поздравляю Минск с победой. «Динамо» сегодня играло хорошо, выиграли практически всю борьбу и использовали все свои моменты. Странно, что у нас ничего не получилось. Нам нужно найти путь исправления и идти дальше.

Долгие выходные? Думаю, что это не мешало. Мы готовились, даже неплохо начали первый период, но после первого гола все пошло не по плану. Боюсь ли я отставки? Нам нужно лучше играть, еще есть время все исправить», — передает слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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