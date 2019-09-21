Контиола: в этом году у Минска хорошая команда, очень креативная

Нападающий финского «Йокерита» Петри Контиола поделился впечатлениями после поражения с разгромным счётом 0:5 в матче с минским «Динамо. Финский коллектив проиграл третий матч подряд и занимает предпоследнее место в Западной конференции.



«Минск сегодня сыграл отлично. В этом году у них хорошая команда. «Динамо» — очень креативная команда. Что нужно сделать для успеха в следующих играх? Игра должна стать жесткой, мы должны лучше пасовать. Вообще, улучшить свою игру во всех компонентах. Следующий матч, с «Локомотивом», будет для меня особенным. Надеюсь, мы сможем победить в Ярославле», — сказал Контиола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.



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Минское «Динамо» разгромило «Йокерит», забросив пять шайб