Контиола: в этом году у Минска хорошая команда, очень креативная
Нападающий финского «Йокерита» Петри Контиола поделился впечатлениями после поражения с разгромным счётом 0:5 в матче с минским «Динамо. Финский коллектив проиграл третий матч подряд и занимает предпоследнее место в Западной конференции.
«Минск сегодня сыграл отлично. В этом году у них хорошая команда. «Динамо» — очень креативная команда. Что нужно сделать для успеха в следующих играх? Игра должна стать жесткой, мы должны лучше пасовать. Вообще, улучшить свою игру во всех компонентах. Следующий матч, с «Локомотивом», будет для меня особенным. Надеюсь, мы сможем победить в Ярославле», — сказал Контиола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“
Минское «Динамо» разгромило «Йокерит», забросив пять шайб
- 21 сентября 2019
-
21:35
-
21:32
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:03
-
19:57
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:31
-
18:21
-
18:06
-
17:49
-
17:43
-
17:35
-
17:32
-
17:28
-
16:43
-
16:41
-
16:37
-
16:14
-
15:48
Партнерский контент