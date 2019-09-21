Анкипанс: Третьяк не виноват в поражении. Слишком большое давление на него идёт

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4).



«Очень недоволен результатом, а вот качеством игры и желанием довольны. Это тот момент, которым мы можем зарабатывать очки. Забивать надо было. Результат матча решился в первом периоде, когда мы ничего не забили в большом большинстве. По такой игре мы бы, наверное, дотерпели, потому что играли бы в свою игру. Но два хороших броска во втором периоде всё определили.



Тяжело сказать по горячим следам что-то по игре Третьяка. Вам даже виднее где-то. Сначала у него была нервозность, но это первый его матч в старте. Скажем так, ну слишком большое давление на него идёт. Не виноват он в поражении. Виноваты те, кто ничего не забил.



Берглунд и Улльстрём вернутся в следующем матче. Конечно, Улльстрём – большой мастер. Его не хватило в большинстве», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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