Яшкин — о голевом пасе Шипачёва: а что тут сказать? Наконец-то!

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (4:1).
«Конечно, две шайбы в конце второго периода сильно помогли. Куда тут без этого! Думаю, что мы переждали их в первом и втором периодах. В конце поддавили соперника, начали бросать, идти на ворота, вот и забили в итоге. В первом периоде они много играли в большинстве, как следствие — и второй период за ними был. К тому же было далеко меняться, поэтому пару раз они запирали нас на две минуты.
От нашего звена ждут голов. Это и есть наша задача. Можно только порадоваться и продолжать так же. Как описать пас Шипачёва? А что тут сказать? Наконец-то! Я привык к такой игре, потому что где бы раньше ни играл, пытался играть на таких ребят, как он. Может быть ничего-ничего, а в конце он может выдать вот такой пас.
Я уже не вспоминаю о временах в НХЛ. Не то чтобы хочу забыть — просто получил другую роль здесь и пытаюсь выполнять её», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 21 сентября 2019
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