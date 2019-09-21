Вудкрофт: все команды Марьямяки выглядят примерно одинаково

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Йокеритом» (5:0).



«Знаю Лаури на уровне сборных, знаю его команды, они выглядят примерно одинаково: хорошо тренированные команды, с отличным чувством игры. Мы знали, что нас ждет сегодня. «Динамо» нужно было оставаться невероятно терпеливой и дисциплинированной командой. Думаю, мы сегодня это и показали.



Это очень-очень хороший с точки зрения дисциплины и желания играть матч. На протяжении всех 60 минут мы показывали отличную игру. Наша бригада меньшинства сегодня улучшилась по сравнению с прошлыми матчами, а большинство стало очень опасным. Хочу сказать вам то же самое, что и ребятам в раздевалке: на высоте были вратарь и защитная линия. Они дали нам шанс победить. Спасибо всем.



В этом сезоне мы идем от игры к игре и не загадываем далеко. Не смотрим в таблицу, а разбираем следующего оппонента, чтобы понять, как сыграть против него. Что касается нашей игры, то иногда бывает так, что кажется, будто ты понял, чего не хватает. Ты это делаешь, но команда преподносит неприятный сюрприз, и ты вновь осознаешь, что ты что-то не так понял. Могу сказать, что мы будем двигаться от игры к игре на протяжении всего сезона», — цитирует тренера «Прессбол».

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